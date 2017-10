Polícia Militar Rodoviária divulga resultado da operação independência.

Assessoria de Comunicação Social – 14º BPMRv

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar Rodoviária, divulga o resultado da “Operação Independência do 14° BPMRv”, ocorrido neste feriado prolongado entre os dias 06/09 a 11/09, referente ao policiamento rodoviário através das dez Bases Operacionais, que fiscalizaram aproximadamente 15 mil quilômetros de rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, entre pavimentadas e não pavimentadas, com os seguintes resultados:

1. Veículos abordados: 2682;

2. Auto de Infração: 1131;

3.1 Certificado de Licenciamento Recolhido: 62;

3.2 Carteira Nacional de Habilitação Recolhido: 01;

4. Veículos Removidos: 02;

5. Total Geral de Acidentes: 16;

5.1 Com vítimas : Fatais 03

(Leves e Graves) 13 ;

6. Total de Drogas Apreendidas: 7 Kg;

7. Mandado de Prisão Cumprido: 01;

8. Veículo Recuperado produto de Roubo/Furto: 01

9. Contrabando/ Descaminho : 1.250 pacotes de cigarro apreendidos;

A Polícia Militar Rodoviária, além de realizar o policiamento preventivo e ostensivo para evitar acidentes de trânsito rodoviário principalmente com vítimas fatais também combate todo tipo de ilícito penal nas rodovias estaduais. Diante disto, as Operações BLITZ/BLOQUEIO, terão continuidade, proporcionado maior segurança ao usuário da via que trafegam pelas rodovias estaduais.