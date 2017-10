PRE/MS

A guarnição de serviço da Base Operacional de Vista Alegre composta pelo Sgt Adilson Sgt Wagner e Cb J Augusto realizou juntamente com a secretaria municipal de assistência social de Maracaju á entrega dos brinquedos arrecadados junto as empresas que se solidarizaram em contribuir com o projeto Mirim á entrega ocorreu no Distrito de Vista Alegre.

O evento foi em comemoração ao dia das crianças.