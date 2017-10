Prefeito Maurilio Azambuja recebe os atletas medalhistas do Basquete no JOJUMS

Prof Lotti

Coroando com êxito a participação do Basquetebol de Maracaju feminino e masculino nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, realizado na cidade de Jardim, no período de 01 até 07 de agosto, nesta ultima quinta-feira o Prefeito Maurilio Ferreira Azambuja e a 1ª Dama Leila Azambuja receberam os atletas do Basquetebol Masculino e Feminino da Escola Manoel Ferreira de Lima.

As equipes se saíram muito bem conquistando dois terceiros lugares, ficando atrás de cidades como Ponta Porã e Campo Grande no masculino e Três Lagoas e Nova Andradina no Feminino.

Na oportunidade o Prefeito parabenizou as conquistas e ressaltou a importância do esporte como meio de educação e promoção social.

Prof. Edilson Gonçalves, Vice Presidente do MBC e técnico, falou que nosso Basquete a cada ano vem sendo destaque no cenário Estadual e que se não fosse à ausência de dois atletas no masculino, poderia na categoria masculina ter conquistado o titulo e ser o representante do Estado no Brasileiro. Finalizou agradecendo o apoio que nosso Prefeito vem dando para o Basquetebol de nossa cidade, através da Secretaria de Esportes.

Campanha das equipes de Maracaju:

Basquetebol Feminino: Atletas Dairielli Oliveira, Jhenifer Lima, Camila Melo, Veruska Gonçalves, Ana Santos, Bianca Kritli, Karen Gonçalves, Ana Santos, Kamilly Alvarenga.

Resultados 1ª Fase – Maracaju 46×34 Campo Grande, Maracaju 65×26 Paranaíba.

Semi-Final – Maracaju 22×46 Três Lagoas.

Decisão 3º e 4º – Maracaju 74×41 Paranaíba.

Basquetebol Masculino: Atletas Matheus Lescano, Vitor Oliveira, Luiz Paré, Ricardo Veron, Rafael Silva, Maicon Sales, Alex Fachi, Leonardo Tombini, Elinton Tombini.

Resultados 1ª Fase – Maracaju 105×61 Amambai, Maracaju 81×39Água Clara, Maracaju 130×32 Anastácio.

Quartas de Final – Maracaju 61×58 Paranaíba.

Semi-Final – Maracaju 56×71 Campo Grande.

Decisão de 3º a 4º – Maracaju 55×53 Três Lagoas.