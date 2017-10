Prefeito Maurílio e Primeira dama Leila participam da programação do dia do Gaúcho

Assessoria de Comunicação

Prefeito Maurílio Ferreira Azambuja acompanhado da Primeira-Dama Leila Gonçalves Azambuja estiveram participando da solenidade festiva em comemoração ao Dia do Gaúcho, comemorado 20 de setembro.

A solenidade aconteceu na Praça Central, com várias atividades entre elas missa crioula, arroz carreteiro e costela assada.

O Dia do Gaúcho é o ponto alto das comemorações da Revolução Farroupilha, período em que a Província de São Pedro, atual estado do Rio Grande do Sul, declarou guerra contra o império por causa dos altos impostos cobrados pelo charque.

Todo dia 20 de setembro é feriado no estado e dia dos gaúchos resgatarem a tradição. Em Maracaju a praça ficou lotada de peões e prenda que resgatavam a tradição de um povo.

Prefeito Maurílio disse que um povo que não cultua a tradição e um povo sem história. Maracaju tem várias etnias e com isso um folclore rico de tradições, que suas datas comemorativas são respeitadas,assim como foi o 20 de setembro, onde a tradição de um povo que ajudou e ajuda no desenvolvimento do município, tem suas tradições respeitadas e cultivadas, para o bem de sua história.

Em Maracaju a programação da semana Farroupilha segue até domingo, 24, quando será realizado no CTG o festival do Porco Assado.