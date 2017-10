Prefeitura recupera quadra de esportes em Vista Alegre

Assessoria de Imprensa

O prefeito Maurílio Ferreira Azambuja atendeu pedido feito pelo administrador do Distrito de Vista Alegre Beto Schwinn e autorizou a recuperação da quadra de esporte único local para a pratica desportiva do município em Vista Alegre.

Sendo utilizada pela escola nas aulas de educação física e também para o lazer da comunidade o espaço estava bastante comprometido, traves quebradas , sem tabelas de basquetes, tela proteção rasgada e a pintura inexistente.

A quadra foi pintada, as telas colocadas novas, as traves arrumadas, tabelas recuperadas, deixando a quadra pronta para a pratica esportiva. A recuperação foi feita com recursos próprios.

E de acordo com a atual administração, a recuperação da quadra coberta atende uma solicitação da comunidade, que procuraram o administrador e fizeram a reivindicação, agora fica por conta da própria comunidade para usar e também ajudar a preservar esse espaço de lazer da população.