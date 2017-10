Primeira Dama de Maracaju participa do lançamento do Natal da Sorte ASSEMA

Assessoria de Imprensa

A Primeira dama Leila Gonçalves Azambuja participou na tarde desta quinta feira (5), do Lançamento da Campanha de final de ano, Natal da Sorte Assema. A campanha deste ano segundo os organizadores serão sortear quase 50 mil reais entre os clientes do comercio local filiados Assema que fizerem sua compras de final de ano. Os valores serão em vales compras.

O lançamento foi feito pelo presidente da entidade Hélio Vieira e a diretora executiva Cleusimar Wosniak, além da participação de associados. Os dados da campanha e forma que será desenvolvida foram apresentados pela diretora, que mostrou que toda o valor da premiação será gasto no comercio local como foi da campanha do ano passado.

A campanha terá uma duração de 70 dias, começa dia 24 de outubro e termina no dia 05 de janeiro com sorteio na Concha Acústica na Praça Central.

A primeira-dama do município, Leila Gonçalves Azambuja, representando prefeito Maurílio, falou da importância da campanha para o comercio, que é um dos responsáveis pelo crescimento do município, e por isso que a atual administração é parceira da campanha, ela disse também da intenção de resgatar espírito natalino e que a partir da próxima semana vão começar os trabalhos e as parcerias para iluminar a cidade, para as festas de final de ano.