Projeto da Maternidade é apresentado ao Deputado Federal Geraldo Resende

Na manhã desta segunda feira (31) o Prefeito Maurílio Ferreira Azambuja em companhia do vice-prefeito, Secretários e Vereadores recepcionaram o Deputado Federal Geraldo Resende. A reunião aconteceu no gabinete, mesmo sendo uma visita rápida foi muito importante, a Central de Projetos através da Arquiteta Janete Matos e do Desenhista Arquitetônico Flavio Candado, apresentaram a Maquete Gráfica da Maternidade e Clínica da Mulher.

Um trabalho realizado através de pesquisa e estudos e dentro das normas técnicas da ANVISA, Secretária de Saúde do Estado e Ministério da Saúde. A Maternidade será construída ao lado do Hospital Municipal e terá sua entrada pela Avenida Felinto Muller, entre o Corpo de Bombeiros e Casa do Idoso.

A Maternidade terá 600 metros quadrados de área construída, com um valor de Um Milhão e meio de reais, parceria Geraldo Resende e Governo do Estado com contra partida do município.

O trabalho realizado pela equipe técnica chamou a atenção pelo designer futurista e pratico e eficiente, segundo Deputado ele vai fazer de tudo para as obras se iniciem antes do final do ano, será um investimento de mais de Um Milhão e Meio de Reais. “ A comunidade de Maracaju merece, sou o Deputado que mais trouxe obras e investimento para o Estado e para Maracaju, além da amizade que tenho pelo prefeito, a capacidade dele e da equipe, é que faz com que a gente busque essas alternativas. Compromisso do Geraldo e do Maurílio e compromisso garantido”, disse o Deputado.

Para o prefeito Maurílio essa maternidade e clinica da mulher é um presente para as mulheres de Maracaju um sonho que sempre tive e encontrei no Geraldo o parceiro que ajudou a esse sonho ser real. “ Geraldo é sem duvida o deputado que mais trouxe benefícios a nosso município, a Maternidade ele abraçou também e sabe a importância que ela representa na vida das mulheres que vão dar a luz, fico feliz em saber que antes do final do ano já começamos a obra”, disse Maurílio.

Segundo as informações da Secretária de saúde em Maracaju nascem em média 70 crianças por mês, um número expressivo, que já permite um investimento neste porte para a construção de uma maternidade.