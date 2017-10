Projeto Pingo D’Agua estará em Maracaju em setembro

Elder Oliveira

Os atendimentos são GRATUITOS, e iniciarão no Parque de Exposições de 11 a 15 de setembro, agende seu horário com antecedência no Sindicato Rural ou pelo telefone 3454-2565

O Sindicato Rural de Maracaju em parceria com o Sistema Famasul e Senar/MS, estará realizando no município no período de 11 a 30 de setembro, o Projeto Pingo D’Água. De 11 a 15 de setembro o projeto iniciará os atendimentos gratuitos no Parque de Exposições de Maracaju, e de 18 a 22 de setembro no Distrito de Vista Alegre no Pátio da Associação. Serão oferecidos acesso ao atendimento odontológico gratuito, através de um ônibus adaptado com uma estrutura odontológica completa para realizar diversos procedimentos odontológicos como extração, obturação, limpeza dentre outros.

Os interessados devem agendar seu horário com antecedência no Sindicato Rural de Maracaju, ou pelo telefone 3454-2565. Serão realizados 150 atendimentos por semana, 22 atendimentos por dia. O objetivo do Projeto é ofertar serviço médico odontológico de natureza simples utilizando uma unidade móvel odontológica (consultório) nas áreas rurais do Estado de Mato Grosso do Sul. O atendimento será feito preferencialmente em áreas rurais, principalmente em locais onde a população não tem acesso às unidades de saúde. Pretende-se atender trabalhadores, produtores rurais e suas famílias.

Os atendimentos serão gratuitos, mais informações no Sindicato Rural de Maracaju, ou pelo telefone 3454-2565.