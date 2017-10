Quatro jogos movimentam Sul-Mato-Grossense Company Sub-17 neste final de semana

Assessoria FFMS

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Company Sub-17 está na sua fase mata-mata e quatro partidas movimentam a competição neste final de semana.

No sábado(09), três partidas serão disputadas. Ainda pela 2ª fase, o Comercial enfrenta o Operário no Olho do Furacão às 15h podendo perder por até um gol de diferença para se classificar.

Ao Operário, só vitória por dois ou mais gols de diferença garantirá a classificação pois o galo perdeu o 1º jogo por 2 a 1. Quem se classificar, encara a Serc nas quartas de final.

Às 17h no Loucão em Maracaju, o time da casa encara o invicto Cena na abertura da fase quartas de final. Por ter melhor campanha, o time de Nova Andradina joga por dois empates.

Às 18h no Saraivão em Ivinhema, o azulão do vale recebe o Ceart de Dourados também pelo jogo de ida das quartas de final. As duas equipes estão invictas e o Ceart por ter melhor campanha joga por dois empates.

No domingo(10) às 15h no estádio Noroeste, o atual tricampeão Seduc encara o Camapuã em jogo atrasado e válido pela ida da 2ª fase. Por ter melhor campanha, o Camapuã joga por dois empates.

A Rádio Esporte MS transmite o clássico Comercial x Operário neste sábado a partir das 14h30 pelo site e aplicativo RadiosNet.