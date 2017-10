Saúde lançou Campanha Outubro Rosa

Assessoria de Imprensa

O prefeito Municipal Maurílio Ferre ira Azambuja e a Secretária de Saúde Elvirana Luchiari, abriram oficialmente na noite data quarta feira (04), a Campanha Outubro Rosa, o evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal, e estava completamente lotado.

A secretaria de saúde Elvirana lembrou que dentre outras atividades previstas para o mês está à realização de coletas de exames nos posto de saúde. O evento dia “D” está marcado para o próximo dia 21, sábado com atendimento em todos os postos de saúde. Além disso, reforçou as atividades do mês com as ações na Usina Tonon nos dias 17 e 20, dia 19 entrega do aparelho de mamografia para o hospital municipal, no dia 20 tem o 2º Campeonato Faixa Rosa de Judô, em parceria com LCJMS e Secretaria de Esportes.

De acordo com o prefeito Maurílio Ferreira Azambuja, falar de saúde é fácil, foi a prioridade em seu governo e teve uma quinada de 360 graus, hoje é considerada a melhor do Estado. “ Mas sempre falo a prevenção é o melhor remédio, façam seus exames, o diagnostico precoce tem mais de 90% de chance de cura”, disse Maurílio.

Na seqüência das atividades aconteceu palestra com o médico Oncologista Fabrício Colacino, que lembrou que a falta de informação e preconceito ainda dificultam a vida dos pacientes, ele disse ainda que a prevenção é o melhor remédio o melhor médico é a melhor chance do paciente.

A abertura contou com a participação do prefeito Maurílio Ferreira Azambuja , presidente da Câmara Helio Albarelo, vereadores Dada, Robert Zieman, Eliane Simões e Vergílio da Banca, Secretária de Saúde Elvirana Luchiari, Josi Ortiz representando o vice prefeito Joares Zanches.