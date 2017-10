Saúde supera as metas fiscais e físicas no 2º Quadrimestre

Assessoria de imprensa

Nesta segunda feira (25), de setembro, na Câmara Municipal foram apresentadas em audiência pública da Saúde, o demonstrativos e avaliação das metas fiscais e fiscais do 2º quadrimestre de 2017, a audiência publica contou com a participação de secretários e representantes de seguimentos ligados a saúde e a sociedade.

Na audiência pública compareceram pessoas ligada a área de saúde, secretários, vereadores, também participaram da audiência alunos do Curso de Administração da UMES, que vierem para ter um conhecimento maior sobre investimentos e funcionamento da saúde pública no município.

A Secretária de Saúde Elvirana Luchiari, disse que tudo o que é de responsabilidade do município sobre saúde está sendo cumprido rigorosamente, que Maracaju investe na saúde mais do que determina a lei, em 8.85%,sempre pensando no melhor para a comunidade.