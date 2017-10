Semana do Patrimônio Cultural foi realizada em Maracaju

Assessoria de Imprensa

A 1ª Semana do patrimônio Culturas que começou na segunda feira dia 14 de agosto com a palestra na Câmara Municipal com Cassiano Lima Gerente de Patrimônio Cultural do Mato Grosso do Sul, falou sobre a importância que é o Patrimônio Cultural de um Povo, para manter viva sua história.

O encerramento foi na sexta feira dia 18 com a com a premiação do 2º Concurso de desenho, entre os alunos da Rede Municipal de Ensino, que teve com tema Patrocínio Cultural, nas categorias de 1ª a 5º ano e de 6º a 9º ano, os campões por categoria ganhou um tablet.

Os ganhadores são da Escola Irmã de Lima Matos, BNH, e fizeram desenho e pintura da figueira com textura diferente. 1º Lugar Dariele da Silva 2º ano matutino, 1º Lugar Emanuele Dias 4º ano vespertino.

Os prêmios foram entregues aos vencedores na própria escola para aumentar ainda mais o incentivo aos alunos a participar dos eventos dessa natureza.