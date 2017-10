Sindicato Rural define Planejamento Estratégico para 2018

Elder Oliveira

Sempre pensando em construir um plano de ações para o crescimento e desenvolvimento do agronegócio e sociedade em geral de Maracaju e região. O Sindicato Rural do município, já definiu o Planejamento Estratégico para o ano de 2018. Foram definidas ações estratégicas no âmbito econômico, política/institucional e social/educacional, além da representatividade no setor e na sociedade como um todo.

O planejamento é realizado todos os anos pela entidade, que visa buscar sempre a inovação e criatividade para desenvolver suas ações. “O propósito é união de ideias, pensamentos e ações. Nós pensamos no melhor para o produtor rural, não deixando de lado as questões sociais do nosso município, pois entendemos que campo e cidade precisam caminhar juntos”, explicou o presidente da entidade Juliano Schmaedecke.

Dentre as ações definidas no planejamento, estão ações econômicas e organizacional, projetos sociais em prol da população, capacitações e valorização da mão de obra local e fortalecimento das parcerias.

Sobre o Sindicato Rural

O Sindicato Rural de Maracaju é uma instituição de referência estadual na representatividade dos produtores rurais junto à sociedade, com sólidas relações políticas e de mercado, buscando sempre fortalecer o agronegócio. A entidade tem como objetivo defender e representar de maneira ética e organizada os produtores rurais, visando o desenvolvimento sustentável do agronegócio de Maracaju e região.

É formado por proprietários, arrendatários, parceiros, e comodatários que explorem atividade econômico rural em área igual ou superior a dois módulos rurais do município estabelecidos pelo INCRA, mesmo sem empregado. O sistema sindical rural é o canal indispensável para a transferência de informações sobre os principais assuntos do dia-a-dia do produtor rural, como atualização da legislação agrícola e agrária, cotações nacionais e internacionais, orientação sobre reforma agrária e desapropriações, esclarecimentos de caráter jurídico, trabalhista, previdenciário e outros.

MISSÃO

Organizar, fortalecer e representar politicamente o produtor rural de Maracaju e região através da mobilização, capacitação e responsabilidade socioeconômico e ambiental.

VISÃO

Ser referência como representação de classe, reconhecido através da contribuição do agronegócio para o desenvolvimento da sociedade.

VALORES

Honestidade. Trabalho. Credibilidade. Transparência. Comunicação.