Sindicato Rural divulga lista de aprovados no Curso Técnico em Agronegócio no polo Maracaju

Elder Oliveira

O Sindicato Rural de Maracaju, que é um dos polos do Rede e-Tec em MS, divulgou a lista de aprovados no Curso Técnico em Agronegócio oferecido pelo Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está disponível pelo link http://www.sindicatoruraldemaracaju.com.br/noticias/senarms-divulga-lista-de-aprovados-no-curso-tecnico-em-agronegocio

As matrículas devem ser feitas no Sindicato Rural, no total foram disponibilizadas 20 vagas para Maracaju, e 140 vagas em Mato Grosso do Sul e os aprovados tem até o dia 1º de agosto para se matricular, já que as aulas iniciam na quinta-feira (3). Com 1.230 horas/aula, o Curso Técnico em Agronegócio do SENAR alia a teoria à prática, disponibilizando oitenta por cento das aulas na internet e garantindo a experiência prática em aulas presenciais nos polos da rede ou no campo, realizadas, geralmente, a cada quinzena.

Os documentos exigidos são originais ou fotocópias autenticadas em cartório, sendo: certificado do Ensino Médio; histórico escolar do Ensino Médio; carteira de identidade; CPF; certidão de nascimento ou, quando houve mudança de nome, a de casamento; uma foto 3×4 recente e, no caso dos maiores de 18 anos, título de eleitor com os comprovantes de votação da última eleição. Os homens, maiores de 18 anos, precisam apresentar ainda o certificado de reservista.

O currículo é estruturado de modo que, ao concluírem o curso, os alunos estejam prontos para atuar nos diferentes segmentos e cadeias produtivas do agronegócio seja na fazenda, em uma empresa, ou realizando pesquisas e assistência técnica. O diploma de nível técnico é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e registrado pelos Conselhos Regionais de Engenharia (CREAs)