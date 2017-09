Sites de meteorologia preveem mínima de zero grau para esta semana

Osmar Silva

Notícia inesperada prevê queda brusca de temperatura para esta segunda, 17 de Julho em Maracaju, e queda de temperatura no MS.

Quem está preocupado com as temperaturas amenas que até o momento tem sido constante em Maracaju e no estado de Mato Grosso do Sul, que se prepare, porque os sites de meteorologia destacam para este início de semana um queda severa de temperatura, alguns prevendo mínima de 0º grau para Maracaju.

O maracajunahora verificou alguns destes sites e traz algumas imagens das respectivas previsões.

O CPTEC INPE, prevê segunda com mínima de 6º e terça com 0º.

Já o site do Climatempo mostra que a segunda terá mínima de 7º.

O site MSN Clima prevê segunda com mínima de 4º e terça com mínima de 3º.

Resta então se preparar, uma vez que até o momento não havia possibilidade de frio, agora essas previsões assustam, é aguardar e ver.