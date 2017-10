Tatuador e casal são vítimas fatais de acidente na MS-157

Por Adriano Moretto e Osvaldo Duarte

foto: Aislan Nonato/Ifato

Acidente ocorrido na tarde de domingo (15) na MS-157, próximo ao município de Maracaju, vitimou tatuador e um casal, conforme informações apuradas pelo Dourados News junto ao Corpo de Bombeiros.

Evandro Lemes Infran, seguia num Peugeot 207 azul quando colidiu de forma frontal contra o VW Gol cinza, onde estavam Paula Cristina dos Santos e Ismael dos Santos Tibúrcio.

Segundo o apurado pela reportagem, no momento do acidente o tatuador seguia no Peugeot, quando, por motivos ainda apurados pela polícia, motociclista teria freado bruscamente.

O motorista, que se preparava para ultrapassagem, acabou tentando desviar e colidiu frontalmente contra o outro carro.

O caso ainda é investigado. O acidente ocorreu na região do “Rio 7 voltas”, entre Maracaju e Itaporã.