Vacinação antirrábica em Maracaju terá início em agosto

Assessoria de Imprensa

O Departamento de Vigilância Sanitária de Maracaju realizará nos meses de agosto a dezembro, Campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos.

Os animais a partir dos três meses de idade devem ser vacinados. Recomendamos que o proprietário agende nova data para a vacinação caso os cães ou gatos estejam doentes no dia em que os servidores passarem pelo bairro do morador.

Para agilizar o atendimento, o dono deve apresentar a carteira de vacinação e levar o animal com coleira e guia. Já os gatos devem estar em gaiolas ou similares, e os cães ferozes com focinheira. Caso ocorra chuva no dia agendado, uma nova data será divulgada.

O veterinário do Departamento orienta que a vacina é a única forma dos animais se protegerem da Raiva, uma zoonose (doenças ou infecções transmitidas para o homem através dos animais) que ao ser confirmada no indivíduo, tem letalidade próxima a 100% dos casos.

Haverá postos fixos em todos os bairros, conforme programação divulgada nas mídias disponíveis. Serão disponibilizadas, ainda, doses da vacina na Vigilância Sanitária (Prefeitura), nas clínicas veterinárias, pet shops e agropecuárias.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

CÃES E GATOS – 2017

HORÁRIOS – 08:00 AS 10:30; 14:00 AS 16:30

DATA LOCAL REFERÊNCIA

16/AGO EGÍDIO RIBEIRO CEPE

18/AGO ALTO MARACAJU ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

23/AGO CONJ. NAPOLEÃO AMIGÃO AUTO PEÇAS

25/AGO BNH RENATO LANCHES/CRECHE

30/AGO BAIRRO CAMBARAÍ CEPE (POSTO DE SAÚDE)

01/SET JD. GUANABARA CEPE (POSTO DE SAÚDE)

06/SET VILA MORENINHA CLUBE IPÊ

13/SET VILA DO OVÍDIO MASTER CALHAS

15/SET CONJ. EMA RIGO CEPE

20/SET VILA MARGARIDA ESCOLA EDUCAR PARA CRESCER

22/SET VILA JUQUITA FERROVIÁRIA

27/SET VILA ADRIEN CEPE

29/SET CONJ. FORTALEZA MERCADO FORTALEZA

04/OUT CONJ. GEAZONE QUADRA DE ESPORTES

06/OUT OLIDIA ROCHA MERCADO CONVENIENCIA ZERO HORA

18/OUT VILA PRATEADA GINASIO LOUQUINHO

20/OUT DIST.VISTA ALEGRE CONVIVER

Caso ocorra chuva no dia agendado, uma nova data será divulgada