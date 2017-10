Vendaval arrasa parte de Maracaju

Da Redação

A madrugada deste dia 18 de Outubro, foi, para muita gente conturbada. Um vendaval acompanhado de raios e trovões atingiu parte da cidade, mais para a área central da cidade.

Segundo populares, o susto foi grande, mas não obtivemos informações de pessoas feridas, apenas de casas destelhadas, árvores caídas e danos materiais para empresas, moradores e para a cidade.

Pela manhã as equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Prefeitura através do pátio de Obras e populares fizeram uma varredura na cidade, para limpar o estrago feito pelo vendaval.

A equipe do maracajunahora, fez alguns registros do vendaval, confira.