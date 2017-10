XI Enduro Pedreira, dia 20/08 em Dourados-MS

Paulo JS

A cidade de Dourados receberá no dia 20 de agosto (domingo) a 11ª Edição do Enduro Pedreira, etapa válida pelo Campeonato Estadual de Enduro de Regularidade 2017.

A organização da etapa é do Moto Trilha Dourados, o qual informa que esse ano a prova terá um percurso de 96,03 km e cerca 4h30min de prova. A novidade para esse, segundo os organizadores, é que foram “resgatadas” trilhas não utilizadas há alguns anos, este com certeza será o diferencial.

Os pilotos poderão participar nas principais categorias: Novatos, Over 40, Sênior, Junior e Master. Como forma de incentivo para os pilotos que querem iniciar o esporte, os organizadores criaram uma categoria extra (Trilhão), onde os participantes fazem todo o percurso da prova sem a utilização de equipamento de navegação, sempre acompanhados e orientados por guias disponibilizados pela organização. A inscrição para esta categoria será R$ 50,00.

O sorteio da ordem de Largada será dia 19/08 (sábado) às 19h na sede do Moto Trilha Dourados localizado na Rua Aziz Rasselen, n. 20 (ao lado do Posto Universitário).

No domingo (20) o local de largada será no Posto Ipiranga localizado na Av. Guaicurus, n. 3003 às 08:00. No mesmo local será a chegada e entrega das premiações.

Todas as informações sobre a prova e as inscrições estão disponíveis no site www.mototrilhadourados.esp.br, assim como as planilhas para download, contendo os detalhes de navegação

Maiores informações pelo fone com Vinícius (67) 99624-6403 ou Chitão (67) 99611-9280.

O XI Enduro Pedreira tem o apoio de Taurus distribuidora de petróleo, Duplan – Construção e Incorporação e Festsom. A divulgação fica com o portal MS Off-Road.

Após 3 etapas o Estadual de Regularidade 2017 segue assim:

Categoria Master

1º – Juliano Fernandes – 97 pontos

2º – Tiago Aparecido Cardoso – 91 pontos

3º – Marcio Beukhof – 85 pontos

Categoria Sênior

1º – Wagner Cirillo – 92 pontos

2º – Evandro Mateus Benedeti – 91 pontos

3º – Giordano Bruno Conceição – 82 pontos

Categoria Over

1º – Claudio K. Matsuda – 95 pontos

2º – Daireu Cesar Barbosa – 91 pontos

3º – Celso Honório – 91 pontos

Categoria Junior

1º – Daniel José de Josilco – 100 pontos

2º – Anderson Falleiros – 89 pontos

3º Paulo Sergio Alexandre Pereira – 88 pontos

Categoria Novatos

1º – Agadir Jhonatan Mossmann – 100 pontos

2º – Alexsandro Martins de Lima – 90 pontos

3º – Almir Dorigon – 88 pontos