Escola José Pereira da Rosa é campeã de xadrez em Dourados

Os alunos da Escola José Pereira da Rosa que compõe a equipe de xadrez, treinada pelo professor Odirlei Lang; estiveram participando em Dourados do 17º Torneio de Xadrez, Torneiro foi realizado na Escola Prefeito Álvaro Brandão, e contou com a participação de alunos de vários municípios da região. A competição contou com 72 atletas, e segundo o professor com um índice técnico bastante alto, a equipe de Maracaju conseguiu um excelente resultado, foi a campeã por equipe, resultado final.

1º lugar por equipes Escola Municipal José Pereira da Rosa de Maracaju.

2º lugar por equipes Escola Prefeito Alvaro Brandão de Dourados.

3º lugar por equipes Douradina MS.

A aluna Lara Maria ficou em 1º lugar na categoria até 08 anos.

O Aluno Gustavo Florenciano ficou em 1º lugar na categoria até 10 anos.

O aluno Wilson Rafael ficou em 2º lugar na categoria até 10 anos.